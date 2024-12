Sbandieratori e musici in centro. Natale rinascimentale con il Palio

Bandiere e musica, aspettando le feste. La magia del Natale Rinascimentale è stata protagonista ieri dalle 17 con una sfilata tra le vie del centro storico. In strada i rappresentanti del Palio, per un tuffo in un’epoca incantata. I figuranti sono partiti da piazza del Municipio e hanno sfilato in piazza Trento e Trieste con l’arrivo davanti al Duomo dove era prevista l’esibizione degli sbandieratori, dei musici e dei figuranti che hanno inscenato balli rinascimentali. Gli eventi nel solco delle festività proseguono oggi pomeriggio alle 16.30 con una sinfonia a cielo aperto grazie alle bande. Protagoniste le bande di Ferrara, di Cona e di Voghenza che, partendo da tre punti differenti del centro, riempiranno le vie di atmosfera natalizia, per poi riunirsi sotto l’albero davanti alla Cattedrale. Alle 16.45, presepe vivente alla basilica di San Francesco.