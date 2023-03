Sbandieratori e musici, sfida al Palaboschetto I vincitori e il podio

Al Palaboschetto si è svolto il torneo dell’Aquila Bianca ‘Memorial Gallerani-Simonetto’ per sbandieratori e musici. Il memorial dedicato a Luca Gallerani per la categoria sbandieratori e Marcello Simonetto per i musici è stato vinto dalla Contrada di San Giacomo. I risultati. Singolo. Contrada Santa Maria in Vado - Alessandro Tortorici Associazione Musici & Sbandieratori Città Murata di Montagnana (Pd) Francesco Cirelli Contrada Borgo San Giovanni - Nicolò Chiodi. Coppia. Contrada di San Giacomo Ente Palio Ferrara - BaraldiMalagoli. Città Murata Montagnana - BraggionGirlanda Rione de’ Brozzi - MenghiRicci Lucchi. Piccola Squadra Città Murata Montagnana; Sestiere Porta Romana Borgo San Giacomo Ente Palio della città di Ferrara. Musici. Borgo San Giacomo Ente Palio. Musici e Sbandieratori Arquatesi Contrada della Corte.