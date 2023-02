’Sbaracco’, è tempo di occasioni Nei negozi tre giorni di prezzi choc

copparo

Torna l’atteso appuntamento, uno dei più consolidati dell’intera provincia, con lo Sbaracco di Copparo che si svolgerà dal 24 al 26 febbraio. Un lungo fine settimana di occasioni (abbigliamento, accessori, calzaturiero e molto altro) che coinvolgerà diversi commercianti del centro storico copparese. "È un evento che riscuote sempre successo ed è ormai entrato stabilmente negli appuntamenti da non perdere - ricordano dalla delegazione Ascom di Copparo, che sostiene da sempre l’iniziativa - Un fine settimana dedicato allo shopping particolarmente desiderato dai nostri clienti quanto richiesto dai negozianti per promuovere e valorizzare i loro esercizi di prossimità. È un’ottima occasione per venire in centro, fare una passeggiata e realizzare acquisti servendosi della rete commerciale di vicinato che con il suo mix di passione, qualità e grande convenienza rappresenta un centro commerciale naturale". Un’opportunità, dunque, che consentirà di ravvivare il centro storico copparese, grazie all’impegno dei commercianti che aderiranno all’apprezzata iniziativa, e che offrirà a coloro che visiteranno i negozi l’occasione di acquisti convenienti. Un appuntamento, dunque, atteso sia dagli acquirenti che dai commercianti, pronti ad alzare le saracinesche delle loro attività, per accogliere la clientela con immancabile cortesia, professionalità e passione.

Valerio Franzoni