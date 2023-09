Sbarca il circo di Paolo Orfei Sotto il tendone magia d’Africa

A Ferrara il grande sogno africano dello straordinario Circo Paolo Orfei dal 14 al 17 settembre, lo show da sold out con artisti da record grandi attrazioni esotiche, coccodrilli e reali della savana dalle tigri bianche ai maestosi leoni, alla grande carovana di animali esotici.

Il Circo di Paolo Orfei vanta quello che può essere definito uno show unico, per la regia di Danilo Pintore tecnico di perfezione, audio e luci. In pista si sussegue la magia con un valzer di esibizioni. Si va dalla cavalleria alle tigri bianche e maestosi leoni della domatrice Elisabetta Bizzarro; il duo mano a mano, premiato al Festival del Circo di Montecarlo, dei fratelli Dell'Acqua, Rony e Devis; Desiree Royal con il suo entusiasmante numero hula hop e l'affascinante Soery Royal al cerchio. Ancora, le evoluzione aeree con la sinuosa Genny Martino; numero di magia di Maximilian De Angelis; la bellezza di Desiree Pirlo, ai tessuti. Tra una kermesse e l'altra non poteva mancare il clown Patrick ed ancora tante acrobazie con il trampolino di Niky Martin. I bambini potranno assistere allo spettacolo del giocoliere dei record Tyron Colombaioni, tra le luci e i colori con Mister Elettric, il famoso uomo led. Una scaletta ricca, dove non mancheranno i coccodrilli di Walter Martini e l'esotico con la grande carovana di animali bisonti americani, dromedari, lama, guidata dall'amico Niky Martin, che accompagnerà in pista anche il simpatico ippopotamo Rocky.