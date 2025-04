Scacchi che passione alla Tumiati . E’ il momento della grande sfida

Scacchi che passione! "Giocare a scacchi è proprio una vera passione per i ragazzi della Scuola Primaria F. Tumiati – le parole dell’insegnante Lidia La Torre, che li segue in questo splendido gioco –. Sabato 22 marzo si è svolta a Barco la fase provinciale del Trofeo Scacchi a Scuola, a cui hanno partecipato sei differenti Istituti provenienti da tutta la provincia di Ferrara. L’ evento ha visto più di 70 bambini sfidarsi sulla scacchiera, dimostrando un ottimo livello di gioco oltre che un grande senso di sportività e rispetto nei confronti del gioco e dell’avversario. Il plesso Tumiati è stato rappresentato da due squadre, una maschile e una femminile. Entrambe le squadre hanno giocato con grinta cercando di attuare tutte le strategie per mettere in difficoltà gli avversari. Una menzione speciale va fatta alla squadra maschile, composta da 6 alunni delle classi quinte del nostro Plesso, che si è classificata al 1° posto tra le squadre maschili della provincia qualificandosi alla fase successiva. Gli allievi sono carichi di entusiasmo e pronti per la prossima sfida". Siamo alla fase regionale del TSS 2025’, in programma proprio oggi al centro sociale Il Quadrifoglio a Pontelagoscuro. "In bocca al lupo ragazzi", l’augurio dell’insegnante Lidia La Torre.