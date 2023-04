Scacchi, corsi d’inglese e sport A ’Le Mura’ c’è spazio per tutto

Uno spazio dove poter partecipare a laboratori di sport, arte, intrattenimento, cultura e formazione. Nella galleria del centro commerciale ‘Le Mura’ di Ferrara è stato inaugurato ieri mattina ‘The place to do’, uno spazio polifunzionale ed una piattaforma pensati per le realtà locali e le loro iniziative. Erano presenti Angela Travagli, assessore alle attività produttive del Comune di Ferrara e Steven Colantuono, direttore del centro commerciale ‘Le Mura’. Un progetto che vede già coinvolte ed informate oltre 160 le associazioni del territorio, ma anche aziende ed enti formativi.

"Con l’inaugurazione di The Place To Do, presentiamo una piattaforma ideata da Svicom, ispirata al modello Airbnb experience, in cui il centro commerciale diventa protagonista di esperienze, corsi e lezioni prenotabili online e fruibili fisicamente all’interno della galleria" ha dichiarato Steven Colantuono, ricordando che in questo modo, accanto alle opere di riqualificazione strutturale, si implementeranno anche i servizi a favore dei clienti e dell’intera comunità. "La scelta di rifunzionalizzare spazi a uso commerciale destinandoli a progetti, corsi e servizi promossi dalle associazioni avrà una ricaduta positiva sul territorio e di dialogare più strettamente con la città. – ha aggiunto l’assessore Angela Travagli - Sarà occasione anche di rafforzare la relazione tra attività produttive e il mondo associativo in un’ottica di rete e promozione del territorio".

The place to do è un prodotto Svicom, che da oltre 25 anni offre un servizio completodi consulenza nell’ambito della valorizzazione di immobili commerciali,affermandosi come una delle aziende leader nel Retail Real Estate italiano. SocietàBenefit, ha come mission quella di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interesse.

I laboratori partiranno domani, con il corso di scacchi a cura di Ferrara Scacchi – Circolo scacchistico Estense. Da martedì 18 al via il corso di cucito a cura della scuola di artigianato artistico Centopievese. Mercoledì 19 il corso d’inglese organizzato da MyES. Già in calendario anche laboratori di creatività per i più piccoli, di scultura del legno, di pittura, fotografia e yoga, ma anche di avvicinamento al mondo del vino. Inoltre, un seminario con Massimo Varini ‘Come il vento per l’aquilone: imparare a sfruttare le difficoltà a proprio vantaggio’.

Mario Tosatti