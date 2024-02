Scacchi e carte, i passatempi degli Estensi

Ecco la bella prova dei giovani cronisti della 3B della Boiardo, i reporter sono seguiti dalla professoressa Isabella Dallapiccola. Andiamo a leggere.

SCACCHI E CARTE

I PASSATEMPI PIÙ DIFFUSI

ANTICHI

DIVERTIMENTI ESTENSI

Belli, antichi ed interessanti sono i luoghi e i giochi di svago all’epoca degli Estensi. I grandi strumenti di svago dei secoli trascorsi trovavano una concorrenza mai prima sperimentata: una concorrenza che interessava tanto gli scacchi, il gioco più dabbene, praticabile anche da prelati e dame, quanto i dadi che, al polo opposto nella scala della rispettabilità, erano associati da sempre a storie di divieti e bestemmie e dissesti. Il Palazzo Schifanoia si chiama in questo modo perché schiva la noia. E’ uno tra i luoghi di divertimento di Ferrara più popolari del XV-XVI secolo. Esso è stato fatto costruire da Alberto V d’Este, ma sarà in seguito che Borso d’Este gli fece assumere le forme del palazzo che conosciamo noi. Viene allargato con appartamenti ducali e con il grande Salone dei mesi che veniva usato come sala di riunione tra i nobili. Questi ampliamenti avvengono verso la fine del 400’ grazie ai famosi pittori ed architetti dell’epoca: Francesco del Cossa, Ercole de Roberti e Biagio Rossetti. Siccome il palazzo non bastava, nel 1377 si parla per la prima volta in Italia di carte, gioco che secondo gli studiosi si diffonde presto anche alla corte di Ferrara: la testimonianza più antica legata ai tarocchi, o come si chiamavano nel Quattrocento ‘Carte de triumphi’ è di un libro contabile della corte estense del 1442. Le carte a Ferrara si erano davvero ben introdotte sia ai tempi di Borso d’Este, Ercole I, ma anche con il figlio Ippolito, che in una lettera ringrazia la madre per avergli spedito alcuni oggetti, tra cui delle carte. I tarocchi rimasero parte della cultura ferrarese anche in seguito, con Ercole II, al potere fino al 1559. Con tante carte in giro anche gli infortuni di gioco facevano parte della quotidianità estense. Così nel primo Cinquecento si registrano i debiti del figlio di Ercole I, Sigismondo, giocatore davvero poco bravo o molto sfortunato, e quanto a sua sorella Isabella (andata sposa al marchese di Mantova), penò assai cercando di recuperare quell’anello a lei caro, vintole da un nobile ferrarese, il quale poi lo perdette con un "zugador" professionista. Peraltro, le situazioni di rischio non spaventavano troppo e che le carte fossero una presenza assolutamente normale ce lo dice il fatto che continuassero ad essere messe in mano ai fanciulli di casa. Tra i giochi apprezzati nella corte Estense anche gli scacchi: si sa che il duca Borso ‘Non li disdegnava’ e in una lettera Lucrezia Borgia cita il suo insegnante di scacchi spagnolo.