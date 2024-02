Scacco al nuovo clan di Camorra. Un affiliato catturato a Mesola

MESOLA

Avevano costituito un nuovo clan di camorra denominato ‘Famiglia’ e avevano preso il controllo criminale di Scafati (Salerno) approfittando del vuoto di potere dopo l’arresto eseguito nel dicembre 2021 da parte dell’Antimafia degli esponenti del gruppo mafioso collegato a Franchino Matrone. Questa nuova associazione criminale aveva esponenti sparsi in tutta Italia, compresa la nostra provincia, in particolare a Mesola. Uno dei loro affiliati, infatti, è stato arrestato nel Comune del Basso ferrarese. L’uomo, 34 anni, è stato raggiunto all’alba di ieri da un ordine di custodia cautelare ai domiciliari. Durante la perquisizione in casa del campano, i carabinieri hanno trovato altre due persone, il fratello 30enne (titolare di un’impresa ittica) e un portoghese 33enne. Il primo è stato arrestato perché trovato in possesso di un disturbatore di frequenze cellulari (un jammer) nascosto nel comodino della camera da letto. Anche lo straniero è stato arrestato perché nel borsello teneva 43 grammi tra hashish e marijuana. Entrambi incensurati, al termine degli accertamenti sono stati rimessi in libertà.

Il disegno criminale del nuovo clan è stato vanificato dall’intervento dei carabinieri che hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare a carico di 36 persone, 5 delle quali risultano al momento latitanti. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno, ha consentito di sgominare un clan operante nell’Agro Nocerino Sarnese e nella provincia di Napoli. L’associazione, auto-definita ‘Famiglia’ per via dei vincoli di parentela tra diversi degli indagati, era guidata da Dario Federico di Boscoreale che già nel 2007 era stato condannato per aver guidato e promosso un’associazione di stampo mafioso. Federico (che è uno dei 5 indagati sfuggiti alla cattura), sfruttando il vuoto di potere venutosi a creare a Scafati dopo gli arresti del 2021, avrebbe lasciato la sua zona storica (Pompei e Boscoreale) per spostarsi nell’Agro. Attività che avrebbe svolto insieme a Salvatore Di Paolo. Il clan, stando agli investigatori, avrebbe manifestato sul territorio la sua forza intimidatrice anche grazie alla disponibilità di armi che, principalmente, venivano fornite da Domenico Tamarisco, esponente del clan Nardiello di Torre Annunziata. A Scafati il gruppo di Federico avrebbe gestito e controllato le piazze di spaccio, dedicandosi anche ad attività estorsive in città e nei comuni confinanti.