Scacco alla banda di baby rapinatori Furie sui passanti per pochi spiccioli

di Federico Malavasi

FERRARA

Nel giro di due mesi erano diventati l’incubo di mezza Ferrara. Tra rapine e furti avevano ‘collezionato’ ben sette colpi, alcuni riusciti, altri sfumati per un soffio. Agivano con disinvoltura, come un branco in caccia. Sceglievano le proprie vittime tra i passanti che venivano accerchiati, strattonati o, in un caso, presi a botte. Il tutto per pochi spiccioli o un cellulare. A mettere un freno a quella scia di raid ci ha pensato la polizia di Stato che, all’alba di ieri, ha arrestato sette giovanissimi (sei minorenni e uno appena diventato maggiorenne), tutti stranieri e ospiti di una struttura di accoglienza alla periferia della città estense in quanto arrivati in Italia senza accompagnamento. Per cinque di loro si sono aperte le porte dell’istituto minorile del Pratello, mentre gli altri due sono stati accompagnati in comunità.

L’operazione arriva al termine di due mesi di indagini condotte nel massimo riserbo dalla squadra mobile, coordinata dalla procura dei minori. Tra testimonianze, immagini di videosorveglianza e riconoscimenti fotografici, gli investigatori sono riusciti a chiudere il cerchio intorno ai sette adolescenti, fornendo al gip del tribunale dei minori elementi sufficienti per emettere le misure cautelari. Il quadro accusatorio è molto gravoso: si parla, a vario titolo, di rapina, tentata rapina e furto aggravato.

Per quanto riguarda le rapine, la baby gang individuava le vittime, le accerchiava e poi passava all’azione. In un caso, la persona finita nel mirino è stata presa a calci e pugni. L’unico colpo andato a segno è fruttato alla banda qualche centinaio di euro. In una seconda occasione la vittima è riuscita a svincolarsi, mentre nella terza un passante si è accorto di quanto stava accadendo e ha chiamato le forze dell’ordine, facendo così fuggire i ragazzini. Per quanto riguarda i furti, nel mirino sono finiti un’auto in sosta, dalla quale hanno rubato un cellulare lasciato inavvertitamente a bordo, e i distributori di snack e bevande di un edificio pubblico. Altri due episodi (uno a segno e uno sfumato) si sono verificati tra le mura della stessa comunità che li ospitava, dalla quale hanno cercato di rubare del cibo.

Nei prossimi giorni, i sette indagati compariranno davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. In quell’occasione potranno scegliere se raccontare la propria verità o se rimanere in silenzio davanti a un quadro accusatorio pesante come un macigno.