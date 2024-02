Scafati e uno Schubert insolito

Primo recital solista per Ferrara Musica al Ridotto che oggi alle 10.30 ospiterà il pianista Fernando Scafati, per anni docente di pianoforte al conservatorio Frescobaldi, da lui diretto fino al 2022. Nella sua personale schubertiade Scafati partirà da due tra le meno frequentate sonate di Schubert, quella in si maggiore op. 147 e quella in fa diesis minore D. 571, quest’ultima consistente in un solo movimento non completato. Sono entrambe del 1817 e si tratta in tutti e due i casi di composizioni piene di momenti di genio assoluto, soprattutto nella sperimentazione armonica inconsueta e per la felicità spontanea di creazione melodica. Il recital proseguirà poi con un’antologia delle Soirées de Vienne, un’opera di Franz Liszt anch’essa non troppo spesso eseguita. L’autore rivolse il suo interesse ai sei gruppi di valzer per pianoforte che Schubert compose tra il 1815 e il 1823, che, a differenza di gran parte della sua musica, furono pubblicati e ampiamente distribuiti durante la sua vita. Liszt attinse da tutti e sei i gruppi preservando il sapore viennese delle melodie originali, astenendosi da un trattamento virtuosistico pesante, ma garantendo effetti di eccellente brillantezza. Il concerto terminerà con l’Invito alla danza op. 65 di Weber (1819).