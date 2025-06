Scalda i motori il campus degli attori ’Tenda Summer School’

Ai blocchi di partenza la nuova edizione della Tenda Summer School Junior, campus in cui bambini e ragazzi della provincia di Ferrara incontreranno, spesso per la prima volta, il magico mondo della recitazione, del teatro e della società creativa. Campus e laboratori si svolgono in alcuni dei luoghi più rappresentativi e affascinanti del Ferrarese: delizie estensi, bastioni medievali, cascine dal sapore antico e lagune.

La quinta edizione della Tenda Summer School Junior partirà il 7 giugno da Voghiera (Delizia del Belriguardo), la tappa portuense sarà a Gambulaga, alla delizia del Verginese l’11-13 giugno. "La Tenda Summer School Junior si conferma un format teatrale di eccellenza per le giovani generazioni, bambini e bambine tra i sei e i tredici anni, andando a coinvolgere oltre 250 bambini. La Tenda Junior ad oggi è uno dei rari esempi di come si può legare il territorio valorizzando le proprie peculiarità paesaggistiche e culturali mettendo al centro l’immaginazione e la creatività delle nuove generazioni", così Stefano Muroni, fondatore del format e presidente della filiera creativa Ferrara La Città del Cinema.