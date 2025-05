Scalda i motori la Festa dello sport

Tempo di Festa dello Sport a Vigarano Mainarda. E ieri, in un momento pubblico in Municipio, si sono incontrate tutte le realtà e le associazioni che stanno preparando l’evento di sabato 17 maggio. E’ la seconda edizione. Come l’anno scorso, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto dedicare allo sport un’intera giornata, coinvolgendo le realtà sportive del territorio e dei comuni vicini.

Una giornata intera dedicata allo sport come stile di vita, dalle 10 del mattino fino alle 19 al Parco Rodari e dalle 20.30 al Palavigarano si terrà una vera e propria maratona sportiva, che unsice i sapori dei piatti della tradizione e la musica. "Sarà un’occasione importante per chi pratica e ama lo sport - ha premesso il sindaco Davide Bergamini - ma anche per chi desidera avvicinarsi alla pratica sportiva o è curioso di conoscere nuove discipline, un momento di aggregazione e divertimento ".

Protagonisti sono le società sportive e tutti coloro che, per professione o per passione, portano avanti la pratica sportiva nel territorio, ad ogni livello, Dal calcio al basket, dal volley allo skate roller, dalla ginnastica ritmica al fitness, solo per citarne alcune.

