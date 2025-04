"Scalinata storica già finanziata. Ma serve un percorso in sicurezza"

Si è svolto un incontro molto partecipato l’altra sera a Ospitale, promosso dall’associazione locale dei Ciuciun dl’Usdàl, in cui una ventina di residenti della frazione hanno incontrato il sindaco, Simone Saletti, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi, e dall’assessore alla Sicurezza, Ornella Bonati. Sul tavolo sono state presentate e discusse le questioni più importanti per la comunità locale, in particolare l’imminente rifacimento della scalinata storica in centro al paese e la necessità di individuare un percorso protetto che conduca in sicurezza gli utenti deboli della strada dall’abitato di Ospitale al Santuario della Madonna della Pioppa.

"La scalinata è un progetto già finanziato, nonché un nostro preciso impegno, che presto realizzeremo, restituendo la giusta dignità a un bene del territorio di interesse storico e culturale – ha detto il sindaco Saletti –. Per quanto riguarda invece il percorso protetto verso il Santuario, si tratta di una proposta ragionevole e meritevole delle massime attenzioni. Specialmente in un contesto in cui la popolazione diventa sempre più anziana, è necessario pensare a uno sviluppo del territorio che tenga conto di questi mutamenti sociali che avverranno nel prossimo futuro. Perciò, usciamo da questo incontro arricchiti di nuovi spunti e determinati a studiare la migliore soluzione possibile per istituire il percorso protetto".

Un percorso che dovrà essere valutato partendo dal fatto che la strada su cui insisterebbe, via Madonna della Pioppa, presenta una carreggiata di dimensioni limitate. "Già nei prossimi giorni effettueremo i sopralluoghi assieme ai tecnici – spiega il primo cittadino –, per realizzare una proposta che unisca sicurezza, conformità ed efficienza".

