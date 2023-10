Scambi di cocaina sul canale: "Trovati 150 ovuli tra i cespugli, il fiuto di Chole non perdona"

Il suo fiuto infallibile non tradisce. E così Chole, il cane antidroga della polizia locale non perde tempo, indirizzando gli agenti del commissariato di polizia verso i nascondigli dei pusher tra via Turchi e il canale Boicelli. Qui sono sono stai rinvenuti 150 ovuli di droga per un valore di circa 10mila euro. Non solo. La polizia locale ha fermato uno spacciatore nigeriano notato a vendere cocaina sulla sua auto (poi sequestrata insieme alla droga). È l’esito dei controlli delle unità cinofile e del nucleo anti degrado del comando Terre Estensi. "Non daremo tregua – commenta il vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi – a chi vende morte e semina criminalità. L’obiettivo dei controlli è colpire alla fonte gli spacciatori, in zone in cui nascondono la droga, e intervenire sul posto, cogliendoli in flagrante grazie agli agenti in borghese. Queste operazioni dimostrano quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini, che si confermano decisivi, con le loro segnalazioni".

I fatti. Il primo ritrovamento è avvenuto martedì, quando il cane antidroga Chloe ha portato il conduttore a scoprire 16 ovuli termosaldati di cocaina, 23 di eroina e un pezzo di hashish in prossimità del canale Boicelli. Nel pomeriggio di giovedì sempre Chloe, durante un servizio di perlustrazione, ha permesso di scovare 108 ovuli nascosti in mezzo all’erba, per un peso complessivo di circa 90 grammi. Complessivamente, la droga sequestrata ha un peso di circa 120 grammi. Nella serata di venerdì, il personale del Nucleo Anti Degrado e dell’Unità Cinofila è invece passato all’azione traendo in arresto un giovane spacciatore nigeriano, reo di aver ceduto per 50 euro una dose di cocaina ad un italiano residente in provincia.