Scambio di cocaina in auto, la polizia locale ferma un 41enne: patente ritirata

Ferrara, 14 aprile 2025 – Acquista la droga mentre è in auto, la polizia locale segue il veicolo e ferma l’uomo: scatta il ritiro di patente. Un’altra operazione finalizzata al contrasto di uso di droga. Lo scorso 9 aprile il personale del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi, in servizio in abiti civili e con veicolo civetta, nell'ambito dell'attività di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha notato in mattinata un veicolo fermo in Contrada Mirasole. Il conducente era a bordo in apparente attesa. Dopo pochi minuti, dall'abitazione in prossimità del veicolo è uscito un giovane di etnia africana che ha raggiunto la macchina salendo dal lato passeggero. Gli agenti hanno riconosciuto inequivocabilmente l'uomo, pur non avendolo mai formalmente identificato, in quanto già coinvolto in precedenti episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fermo con ritiro della patente

Il veicolo con i due a bordo è partito in direzione periferia, fermandosi in via XXV Aprile, dove il passeggero è sceso allontanandosi con fare guardingo. A questo punto, gli agenti hanno fermato il veicolo in cui il conducente, un uomo italiano di 41 anni, ha consegnato spontaneamente quanto acquistato poco prima. Si trattava di un involucro contenente un sacchetto in plastica termosaldato con all'interno una sostanza bianca e polverosa, risultata positiva alla cocaina dopo le analisi effettuate con l'ausilio del cocaine/crack test. All'uomo è stata dunque contestato il possesso per uso personale di droga, con conseguente ritiro della patente di guida per 30 giorni.