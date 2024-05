’Scambio libri’, inaugura nuovo punto. I lettori possono visitare gli scaffali

Nel giardino dell’agenzia immobiliare Gabetti di Lido di Spina, in via Raffaello 200, è stato inaugurato un nuovo punto ‘Scambio libri’. La filosofia è quella del "prendi un libro, lascia un libro": i lettori possono curiosare sugli scaffali, alla ricerca di un libro che può interessare e prenderlo, sentendosi liberi di riportarlo o meno una volta che avranno finito di leggerlo; e potranno anche portare e condividere libri che hanno in casa. Al momento, lo ‘Scambio Libri’ dispone di circa 800 testi di vario genere. A contribuire all’iniziativa anche lo scrittore Nicola Pesce, che ha inviato gratuitamente una decina di testi da inserire nella libreria. Il signor Giuseppe Rapisarda, inoltre, ha inserito il punto ‘Scambio libri’ di Lido degli Estensi nella rete italiana per la condivisione gratuita, denominata "Lascia un libro, prendi un libro". Una bella iniziativa, quella inaugurata lo scorso 23 maggio alla presenza di Emanuele Mari, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Comacchio, Umberto Carli del FAI, Pietro Baroncelli del gruppo dei Tè Letterari presso la Biblioteca civica ‘L.A. Muratori’ e Museo del Delta Antico di Comacchio; Padre Lorenzo della Parrocchia di Lido degli Estensi e di Lido di Spina; Bruna e Lucio dell’Associazione Onlus Nyumba Ali, e Luca Bellotti, Laura Bellotti e Stefania Mezzogori dell’Agenzia Gabetti.