Scampata al rogo, il giallo dell’identità

Sono stazionarie ma ancora gravissime le condizioni della donna scampata sabato mattina all’incendio della propria abitazione in via Colorado, a Lido delle Nazioni. La malcapitata si trova ricoverata in Rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena. A quanto si apprende ha riportato ustioni sul 60% del corpo, volto compreso. Un aspetto che ne sta rendendo difficile l’identificazione da parte degli inquirenti. Stando alle prime ricostruzioni dovrebbe trattarsi della 59enne che viveva in quella casa, ma l’assenza di documenti (tutti inceneriti nel rogo) e l’impossibilità di riconoscerla ne rendono ancora incerta l’identità. Sull’accaduto la procura ha aperto un’inchiesta contro ignoti per incendio colposo. Al momento carabinieri e vigili del fuoco stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire alle cause del rogo, ancora non chiarite. Sabato mattina, accortasi dell’incendio, la donna era riuscita a lanciarsi dalla finestra del primo piano della villetta, cadendo nel giardino. È lì che, poco dopo, l’hanno trovata priva di sensi i soccorritori. I pompieri hanno poi lavorato per tutta la mattinata per domare l’incendio che aveva devastato e reso pericolante l’intero edificio (oggi posto sotto sequestro).

f. m.