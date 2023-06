Scanno di Goro, vietato il bagno

Le analisi delle acque dell’Adriatico confermano la partenza regolare della stagione dal 2 giugno, come previsto. Nella norma quasi tutta la Costa romagnola, parametri conformi in 79 punti su 98. Nei tratti non conformi rientrano due punti dello Scanno di Goro. L’assessore regionale An drea Corsini: "Adriatico in buona salute, per i pochi tratti di mare con parametri non conformi prevista la ripetizione delle analisi già da oggi". Oltre soglia 19 tratti, più di altri interessati dall’alluvione e vicino a foci di fiumi, per i quali verrà ripetuta l’analisi ogni 24 ore. Come successo in passate occasioni legate al maltempo, probabile rientro dei parametri già nei prossimi giorni. La rilevazione fatta ieri, a cura dei tecnici di Arpae, ha dato infatti risultati tali da rendere balneabile quasi tutta la Costa emiliano-romagnola. Uniche eccezioni sono 19 punti di rilevazione - su 98 -, interessate più di altri dagli effetti dell’alluvione che ha coinvolto diversi corsi d’acqua con afflusso a mare. In particolare, i parametri risultati non conformi nelle zone di Marina di Ravenna, Milano Marittima, Cervia e anche in due tratti nel comune di Goro (punti A e B dello Scanno di Goro). Situazioni probabilmente destinate a rientrare già nei prossimi giorni. Per esse verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste.