Scappa di casa a 4 anni. Il bimbo era al market: "Voleva fare merenda"

Attimi di paura per una famiglia di Bondeno nella serata di sabato scorso, quando un bimbo di 4 anni si è allontanato da casa mentre la giovane madre si concedeva una doccia, in una giornata di caldo torrido. La donna, terminata la doccia, ha cominciato a chiamare proprio figlio per sincerarsi che stesse bene, ma non ricevendo alcuna risposta ha deciso di fare un rapido controllo negli ambienti domestici, appurando che era uscito di casa.

Nel frattempo, un’altra giovane mamma, nonché moglie di un carabiniere, ha notato un bambino camminare da solo per la strada come se nulla fosse, ciò a pochi metri dalla sua abitazione dove si trova anche un supermercato. La donna, osservando che il bimbo non era accompagnato da alcun adulto, ha intuito che qualcosa non andasse. Pertanto lo ha fermato e lo ha tenuto con sé fino all’arrivo dei carabinieri, avvisati dalla donna del bimbo tutto solo senza genitori.

I militari dell’Arma di Bondeno, giunti immediatamente sul posto, dopo aver ricostruito la vicenda e svolto le dovute verifiche sull’identità del minore allontanatosi, lo hanno immediatamente affidato alla madre, visibilmente scossa dall’accaduto. Come ricostruito dai militari dell’Arma intervenuti, il bambino avrebbe scavalcato una finestra dell’abitazione al piano terra, proprio mentre la mamma era sotto la doccia e, guadagnata l’uscita, si è incamminato fino al vicino supermercato, dove solitamente i genitori gli acquistano la merenda e dove lui, probabilmente, sentendosi già grande, voleva andare.

Insomma, una disavventura a lieto fine con la madre che ha riabbracciato il piccolo. I carabinieri hanno risolto in pochi minuti una situazione che, vista l’età del bambino, poteva diventare molto critica. La mamma era già pronta a chiamare in casa carabinieri e protezione civile per recuperare il fuggitivo. Inizialmente la donna ha pensato che qualcuno lo avesse preso e, invece, si era allontanato con le sue gambe scavalcando una finestra.