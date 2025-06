Scappa impaurito durante una passeggiata. Lo ritrovano i Cinofili nel cortile dell’Università

Il tempestivo intervento degli operatori del Nucleo cinofili della polizia locale Terre Estensi ha permesso di riportare a casa Pedro, giovane cane meticcio fuggito perché spaventato. Nella mattinata di martedì, su richiesta della centrale radiooperativa, i Cinofili sono intervenuti in corso Giovecca al civico 148/A per recuperare Pedro. L’animale, simil volpino, si era rifugiato nell’area cortiliva dell’Università dopo essere fuggito durante una passeggiata. Recentemente adottato da un canile e momentaneamente affidato dalla proprietaria alla propria madre, si era spaventato per il ringhiare di un altro cane incontrato per strada, riuscendo a liberarsi dalla pettorina e a darsi alla fuga. "Storie come quella di Pedro ci ricordano il vero volto della Polizia locale – spiega l’assessore alla sicurezza del Comune, Cristina Coletti –. I nostri agenti spesso vengono associati esclusivamente alle sanzioni o agli interventi contro il degrado urbano, ma questi episodi ci ricordano invece che dietro la divisa c’è innanzitutto l’umanità di chi ha scelto di servire la nostra comunità". Sul posto era presente la signora affidataria, visibilmente preoccupata per l’accaduto, insieme a una giovane che aveva notato Pedro infilarsi nella proprietà universitaria e aveva contribuito a segnalarne la posizione precisa.

m.t.