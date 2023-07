Ferrara, scappa dalla polizia con lo scooter: inseguito per 55 chilometri

Ferrara, 9 luglio 2023 – Prima il comportamento sospetto di un uomo a bordo di uno scooter e poi, dopo essere stato avvicinato da alcuni agenti della polizia locale di rientro da una giornata formativa a Treviso, un inseguimento di 55 chilometri.

Protagonista dei fatti, avvenuti venerdì pomeriggio, è un 55enne residente a Comacchio. La vicenda è iniziata all’altezza del negozio Decathlon, nel cui piazzale l’uomo si era fermato apparentemente per rispondere all’ordine degli agenti che, vedendo lo strano stile di guida, gli avevano chiesto di fermarsi e mostrare i documenti. Da qui, l’inizio di una fuga rocambolesca. Invece di esibire quanto chiesto, il 55enne ha strattonato uno dei due operatori, è rimontato in sella e, inseguito dalla pattuglia, ha tentato di dileguarsi prendendo la direzione di Comacchio. Nella città lagunare ad attenderlo c’era una ‘gazzella’ dell’Arma, il che ha spinto il 55enne a proseguire la sua corsa eseguendo spericolate manovre ad alta velocità fino a raggiungere il centro abitato dove ha fatto perdere le tracce.

Le sue ricerche sono proseguite a piedi, fino a quando l’uomo non è stato trovato nella sua abitazione, dove ha accolto gli agenti con abiti diversi da quelli indossati prima, sostenendo di essersi appena svegliato. Nel riconoscimento decisive sono state le riprese dei dispositivi in dotazione alla polizia locale. Il 55enne è stato così denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. A suo carico saranno elevate anche diverse sanzioni per violazione del codice della strada.