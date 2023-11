Scardino e gli artisti lungo l’asse del Po

Quarto appuntamento in calendario per gli incontri organizzati dal Gruppo ’Caschi Blu della Cultura - Ferrara’ oggi, alle 16, nella Sala dell’Arengo, Palazzo Municipale di Ferrara. L’incontro ha per titolo ’Crocevia sotto Fetonte. Artisti ferraresi in Polesine e viceversa’ a cura del prof. Lucio Scardino, maggiore esperto di arte locale, e non solo, del secolo scorso. La conferenza prende spunto dalla recente mostra dedicata ad uno dei maggiori scultori del Novecento Polesano, Virgilio Milani, allestita recentemente a Rovigo nel Palazzo Roncale, alla cui stesura del catalogo, ha contribuito anche Scardino. La puntuale ricerca e conoscenza di Scardino rende un tributo ad altri artisti ma che hanno lasciato significative e preziose testimonianze delle loro opere lungo l’asse del Po. Tra tali artisti Colognesi e Cobianco e Cavaglieri.