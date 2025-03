Scaricare un’app? Te lo insegnano gli studenti

Si conclude “Ponte digitale fra generazioni” con l’appuntamento del 28 marzo in cui verrà illustrato come scaricare una app sul proprio smartphone partendo da quelle di uso più comune come ad esempio Google Maps, Postepay e altre App di servizi bancari (homebanking). Il progetto era iniziato il 7 marzo al “Punto Digitale Facile” del Comune di Comacchio per favorire l’alfabetizzazione informatica di tutti i cittadini che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie digitali. Un piano nato dalla collaborazione fra il Comune di Comacchio, con l’Informagiovani e con l’istituto Remo Brindisi che, con la classe III B, ha simulato un’impresa, dal nome “DigiAgenda - Ja ltalia”. Il progetto prevede che gli studenti della scuola superiore vestano i panni “formatori digitali” con 4 brevi lezioni dedicate ai più maturi o comunque a tutti coloro che hanno poca dimestichezza con le tecnologie digitali. I quattro incontri pomeridiani, gratuiti e aperti a tutti hanno illustrato passo dopo passo le procedure più utilizzate nella vita quotidiana con lo smartphone. Incontri che si sono svolti nella sede dell’Informagiovani di Via Teano 3 a Porto Garibaldi, alle ore 16.30. Il progetto nasce con l’intento di favorire l’alfabetizzazione informatica in tutta la popolazione, ma ha anche quello di valorizzare lo scambio intergenerazionale, trovando nel digitale un punto di unione anziché di divisione, avvicinando giovani e adulti, piuttosto che allontanandoli. Per questo motivo i “relatori” scelti saranno giovani nativi digitali, che faranno da docente ai “non nativi”, creando un ponte tra generazioni. Gli studenti della classe III B dell’indirizzo Tecnico Turistico aderiscono al progetto infatti cercando di ricreare, con una simulazione, quanto avviene in una mini impresa che si pone come mission la divulgazione digitale e che creerà, per l’occasione, anche un’agenda-guida. Al progetto aderisce anche la Regione Emilia-Romagna. L’adesione è assolutamente gratuita e non necessita di alcuna strumentazione tecnologica, se non il proprio smartphone. Per informazioni: 0533 328336 - informagiovani@comune.comacchio.fe.it