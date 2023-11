Scarpette rosse ai piedi del Castello

Scarpette rosse come simbolo della lotta contro la piaga della violenza di genere. In occasione della giornata internazionale in calendario per sabato, ieri mattina nel cortile del Castello è stata realizzata e inaugurata una installazione a tema. All’incontro hanno partecipato il prefetto Massimo Marchesiello e i rappresentanti di enti, istituzioni e forze dell’ordine.