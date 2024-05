"Scarti di vongole gettati in valle". La procura chiede le condanne

La procura ha chiesto la condanna per i tre allevatori di vongole accusati di aver svuotato decine di ceste di scarti della lavorazione delle vongole (il cosiddetto capulerio) nelle acque del canale centrale della Valle Fattibello. Un comportamento che, secondo le accuse, avrebbe determinato una violazione del testo unico sull’ambiente, relativamente all’abbandono di rifiuti non pericolosi. Al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero Stefano Longhi ha chiesto cinque mesi di reclusione per uno degli imputati, 57 anni, e tre mesi per gli altri due, di 56 e 53 anni. Le difese (sostenute dagli avvocati Mirca Ferrari, Cesare Persanti, Giacomo Forlani e Samuele Bellotti) hanno invece chiesto l’assoluzione sottolineando l’inoffensività dell’accaduto e il fatto che il capulerio non sia da considerarsi un rifiuto. Ascoltate le parti, il giudice Carlotta Franceschetti ha rinviato al 18 giugno per la sentenza.

A scoprire l’illecito (punibile con una contravvenzione) furono gli agenti della polizia provinciale che, attraverso una serie di appostamenti in determinati punti della Valle, riuscirono a individuare e riprendere le condotte degli imputati. I fatti contestati si sarebbero verificati il primo e l’8 giugno del 2020. I tre, in concorso con altri rimasti allo stato ignoti, avrebbero raggiunto il canale centrale della valle a bordo delle loro barche e avrebbero sversato in acqua il capulerio (composto da bioclasto e conchiglie morte). Si tratta di un materiale che rientra nella classe dei rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, caccia e pesca. Scoperti dalla polizia provinciale, i tre finirono sotto inchiesta.

f. m.