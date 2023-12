"Scarti di vongole sversati in valle". Tre pescatori finiscono a processo

Avrebbero svuotato decine di ceste di scarti della lavorazione delle vongole (il cosiddetto capulerio) nelle acque del canale centrale della Valle Fattibello. Un comportamento che, secondo le accuse, avrebbe determinato una violazione del testo unico sull’ambiente, relativamente all’abbandono di rifiuti non pericolosi. A scoprire l’illecito (punibile con una contravvenzione) furono gli agenti della polizia provinciale che, attraverso una serie di appostamenti in determinate punti della Valle, riuscirono a individuare e riprendere le condotte degli attuali imputati.

A finire a processo sono stati tre allevatori di vongole (assistiti dagli avvocati Mirca Ferrari, Cesare Persanti, Giacomo Forlani e Samuele Bellotti), due dei quali titolari di una attività. I fatti contestati si sarebbero verificati il primo e l’8 giugno del 2020. I tre, in concorso con altri rimasti allo stato ignoti, avrebbero raggiunto il canale centrale della Valle a bordo delle loro barche e avrebbero sversato in acqua il capulerio (composto da bioclasto e conchiglie morte). Si tratta di un materiale che rientra nella classe dei rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, caccia e pesca. A carico del titolare della prima attività di allevamento vengono contestati due sversamenti (il primo e l’8 giugno) di dieci ceste di materiale, per un peso complessivo stimato tra i cento e i 150 chili. Agli altri due imputati vengono contestate condotte analoghe limitatamente al primo giugno. Secondo le contestazioni, i due avrebbero sversato dalle 40 alle 50 ceste di capulerio, per un quantitativo che oscilla tra i 400 e i 650 chili di scarti. Il tutto, si diceva, nel canale principale della valle Fattibello. Scoperti dalla polizia provinciale, i tre finirono sotto inchiesta.

Nel corso della scorsa udienza fu sentito come testimone l’allora comandante della polizia provinciale Claudio Castagnoli, che riferì in merito all’attività investigativa. Furono inoltre mostrate le videoriprese della polizia provinciale che hanno fatto finire nei guai gli attuali imputati. Ieri è invece toccato al consulente della difesa, che ha in buona sostanza spiegato come quel tipo di rifiuti non sia inquinante. Al termine dell’esame del consulente, il caso è stato aggiornato al 19 aprile per proseguire con l’attività dibattimentale.

f. m.