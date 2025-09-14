Scarti tessili trattati come merce. Scatta il sequestro di un capannone

Oltre 80 balle di scarti tessili, pari a 28 tonnellate, ammassate in un capannone e scambiate come se fossero ’merce’, pur essendo dei rifiuti. I carabinieri del nucleo forestale di Ferrara hanno scoperto che si trattava di spazzatura di dubbia provenienza che avrebbe dovuto essere smaltita in una cava addirittura posta sotto sequestro. È accaduto a Tresigallo quando gli uomini dell’arma hanno voluto vederci chiaro perché insospettiti dalle operazioni di carico e scarico di un camionista. I militari hanno scoperto che il materiale tessile era stato scambiato come merce, ma, nella realtà, era un rifiuto. L’autista ha esibito una bolla di accompagnamento attestante una cessione fra due aziende toscane. In realtà, il documento di accompagnamento, non era mai stato emesso dal mittente, e anche il luogo di destinazione del carico era alquanto anomalo: una cava posta sotto sequestro. Con la collaborazione dei tecnici Arpae, i militari hanno, altresì, potuto approfondire la natura del materiale trasportato, ossia scarti della lavorazione tessile. A questo punto è stato sequestrato il capannone dove era stato immagazzinato lo scarto ed è scattata la denuncia a piede libero per abbandono e gestione illecita di rifiuti. Le indagini proseguono per l’individuazione degli altri soggetti coinvolti.