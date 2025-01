’Scarti umani’, oggi l’incontro. Forlani: "Ricordare è una missione"

FERRARA

Questo pomeriggio, alle 17, nell’Oratorio San Crispino, Chiara Forlani e Samanta Sitta presenteranno ’Scarti umani’, un noir dal tema attuale, che indaga gli ’ultimi’, gli invisibili della società. Protagonista del romanzo, Diamante, una giovane donna appassionata di ’scarti umani’: da un lato il riciclaggio dei rifiuti, dall’altro l’aiuto per i senzatetto. A seguito di un’agghiacciante scoperta, la ragazza inizierà una macabra caccia al tesoro che le farà scoprire un groviglio di casi mai risolti e ingiustizie atroci.

Chiara Forlani, scrive con Samanta Sitta, come e da chi è nata l’idea per ’Scarti umani’?

"L’idea che ha portato alla stesura di ’Scarti umani’ è frutto della mia fantasia. Ad un certo punto, però, ho sentito la necessità di essere affiancata da un’altra autrice a me affine, e ho trovato la persona giusta in Samanta".

È sempre attuale la notizia di senzatetto morti o uccisi. Che messaggio volete lanciare?

"Volevamo attirare l’attenzione su problemi reali, Abbiamo cercato di focalizzarci sui sentimenti di queste persone, e soprattutto sulle cause che hanno determinato la loro alienazione sociale".

Ha scritto del Foresto, le cui gesta si svolgono nel ferrarese, e mi ha ricordato Pupi Avati. Si sente affine?

"Mi sento onorata di essere accostata al Maestro. Sì, forse in qualcosa le mie storie possono ricordare quelle di Avati, anche se i miei non sono solo thriller, ma narrazioni dove il giallo è un pretesto per presentare i sentimenti ’forti’ locali".

Quanto, nei suoi libri, c’è di cronaca nera reale e quanto di finzione?

"Basta scorrere le pagine di un quotidiano per trovare mille spunti per la stesura di un giallo. Scrivere per me è un’esigenza, ricordare è una missione. La finzione è il mezzo per rendere la realtà più coinvolgente".

Qual è stato il processo di collaborazione con Sitta?

Io ho contattato Samanta. La nostra è stata una scrittura ’permeata’. Io ho realizzato una prima stesura sintetica, che poi è stata implementata da lei. Il processo poi si è ripetuto più volte. Adesso non sono più in grado di definire ’chi ha scritto cosa’".

Cosa volete lasciare al lettore con questa lettura?

"Vogliamo scendere nel profondo dell’animo umano. Il libro è una riflessione sulle ferite non solo materiali, ma dell’anima, le più gravi".

Infine, nuovi progetti?

"Moltissimi, ma ne dirò solo uno. La nostra Diamante ha intenzione di tornare con una nuova e ancora più agghiacciante avventura".

Andriy Sberlati