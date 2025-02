Scatena il caos in pieno centro. Poi pugni a un militare: arrestato

Il centro di Cento viene descritto da alcuni commercianti e dall’opposizione come una sorta di Far West, a causa di una serie di episodi di microcriminalità che si sono verificati nelle ultime settimane. Come se non bastasse, ancora una volta, l’altro ieri pomeriggio, il ’cuore’ della città è stato teatro di un fatto di cronaca increscioso. Dopo il 40enne che, nelle scorse settimane, si è spogliato e ha minacciato le persone (anche con un coltello), stavolta è toccato a uno straniero scatenare il caos in centro. Per sua sfortuna ha trovato sulla sua strada una giovane carabiniera libera dal servizio. L’altro pomeriggio, infatti, la donna, mentre passeggiava nel centro come una normale cittadina, è stata avvicinata da un straniero il quale senza motivo ha cominciato ad insultarla. La carabiniera non ha dato molto peso alle frasi incomprensibili che pronunciava ed è entrata in un negozio, facendo finta di niente. Le commesse però sono apparse molto spaventate. Il motivo? Il giovane, che si trovava in quel momento davanti alla vetrina, era una vecchia conoscenza perché, nel recente passato, era entrato nell’attività per infastidire le commesse e i clienti. La donna, pur essendo libera dal servizio, ha deciso allora di uscire dal negozio ed invitarlo ad allontanarsi ma per tutta risposta ha ricevuto una serie di insulti. La carabiniera, viste le resistenze dello straniero, si è qualificata ma non è servito perché l’uomo, incurante del fatto che si trattasse di un ’pubblico ufficiale’, l’ha colpita violentemente al volto. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della stazione di Renazzo e dell’aliquota radiomobile. A questo punto lo straniero ha iniziato a correre per strada e, una volta raggiunto, ha spintonato e colpito con calci e pugni i militari, che tra mille resistenze, sono riusciti ad immobilizzarlo. L’indagato, un 24enne straniero noto alle forze dell’ordine e regolare sul territorio nazionale, è quindi stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione di Terre del Reno, come disposto dal magistrato di turno, ieri mattina si è presentato davanti al Tribunale di Ferrara che ha convalidato l’arresto e lo ha condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione con pena sospesa. I carabinieri coinvolti hanno riportato lievi lesioni e nel giro di qualche giorno torneranno in servizio.

Matteo Radogna