Scatta il blitz tra i ponteggi Dieci imprese fuorilegge Maxi multa da 180mila euro

Dieci aziende fuorilegge, un’attività sospesa perché impiegava lavoratori in nero. Ancora. Cinque ditte nei guai per gravi violazioni in materia di salute e di sicurezza. Un lavoratore tra le impalcature senza alcun contratto. Una pioggia di irregolarità che hanno portato a totalizzare multe per oltre 180mila euro. E’ questo il bilancio – amaro – dei controlli nel settore edile nella nostra provincia. In azione nei giorni scorsi il nucleo operativo del gruppo carabinieri tutela lavoro di Venezia. Al loro fianco le divise del nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Ferrara e dall’Arma della Stazione di Ferrara. Duplice l’obiettivo dell’operazione, reprimere il fenomeno dello sfruttamento di manodopera, combattere il lavoro sommerso. Il blitz anche per verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tinte scure il quadro emerso nei cantieri edili nel territorio di Ferrara dove si sono presentati i carabinieri. Nel corso delle ispezioni è stato individuato un lavoratore impiegato senza contratto e senza alcuna comunicazione telematiche al centro per l’impiego. Sono state accertate, inoltre, diverse violazioni sulla normativa sulla sicurezza, l’igiene e la salute sui luoghi di lavoro. Tra queste, contatti elettrici privi di protezione, incaricati antincendio che mancavano, assente un piano operativo di sicurezza, mancata verifica delle condizioni di sicurezza nei cantieri e violazioni sulla corretta gestione ed organizzazione del lavoro. In un cantiere il piano del ponteggio si trovava ad una distanza maggiore rispetto a quella prevista dal testo unico sulla sicurezza, mancava la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di messa a terra e non era stata verificata l’idoneità tecnico professionale

dell’impresa affidataria.

L’attività ispettiva ha consentito di accertare che dieci ditte risultavano irregolari sotto l’aspetto della conformità dei contratti lavorativi. Un lavoratore era occupato in nero. Carente anche il rispetto della normativa che riguarda la sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro. Al termine dei controlli dei carabinieri sono stati adottati sei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. I motivi? Gravi violazioni sulla sicurezza e sfruttamento del lavoro nero.

m. b.