Scatta il blitz, zona Gad al setaccio Denunce e sequestri di droga

Un controllo interforze ha visto impegnati ieri polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. Il servizio si è concentrato in zona Gad, tra piazzale Giordano Bruno, piazzale Castellina e Porta Catena. In campo sono scese 10 pattuglie e 18 tra agenti e militari, con l’ausilio dei cinofili. Nel corso delle attività sono state identificate 50 persone di cui 20 con precedenti di polizia, controllati 14 veicoli, spiccate quattro sanzioni amministrative e tre denunce. Due attività commerciali sono finite nel mirino delle pattuglie e sono stati eseguiti dieci controlli su scontrini e ricevute. Sequestrati 9 grammi di hashish e 1,5 di marijuana.

Nel corso di servizi precedenti la polizia ha passato al setaccio le frazioni (identificate 115 persone, sotto la lente 66 veicoli). Per due giovani è partita la procedura per la misura di prevenzione. Nei giorni scorsi, infine, i carabinieri hanno denunciato un 35enne per il possesso di un taglierino e multato un 37enne alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e fiscale. Controllate 24 persone.