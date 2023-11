Scatta il conto alla rovescia. A 48 ore dal bomba-day, oltre 12mila persone lasceranno le loro case

Oltre 1400 persone trascorreranno l’attesa dell’ora x, quando finalmente la bomba trovata al primo piano dell’ex convento di San Benedetto verrà fatta brillare, nel centro d’accoglienza che verrà allestito – i lavori cominciano già oggi – nei padiglioni della fiera. Solo una piccola parte – il calcolo è stato fatto dal Comune attraverso una serie di questionari – dei 12mila cittadini che si trovano nella zona rossa, amplissima area che si estende su un bello spicchio del centro storico (il raggio è di 685 metri). "La macchina che abbiamo predisposto è pronta", le parole del prefetto Massimo Marchesiello che ieri mattina, nei locali del centro logistico della Protezione civile regionale in via della Fiera, ha spiegato gli ultimi dettagli delle operazioni d’evacuazione che si svolgerà domenica. Al suo fianco il direttore generale dell’Ausl Monica Calamai, un dirigente del Comune, i vertici della Protezione civile regionale. In sala la Stradale, carabinieri, Finanza, polizia provinciale, vigili del fuoco, polizia locale. Le operazioni di evacuazione inizieranno alle 6 e finiranno alle 8. Verranno messe a disposizione alcune navette Tper per il trasferimento a Ferrara Fiere. Le corse inizieranno alle 6, tre le linee. Dopo lo ’svuotamento’ della zona rossa, le operazioni di disinnesco inizieranno alle 9 e avranno una durata di circa sei ore. Alle nove si chiude, nella zona rossa non potrà entrare più nessuno. Ai varchi d’accesso si disporranno le forze dell’ordine. "Bisognerà essere molto responsabili", ha ribadito più volte il prefetto, un appello a tutti i residenti in vista di quella che sarà una giornata molto delicata, campale. Nello scorrere delle ore dell’orologio. Entreranno in azione i militari dell’8° Reggimento Guastatori Folgore. Un compito delicato il loro. Dovranno neutralizzare l’ordigno sul posto e poi trasferire la bomba in una cava che si trova ad alcuni chilometri di distanza dalla città. Lì verrà fatto brillare.

Una volta terminata l’operazione-bomba, sul sito del Comune apparirà l’annuncio – ci saranno aggiornamenti in tempo reale – che tutto è filato liscio. Un bel sospiro di sollievo per chi in questi giorni si è rimboccato le maniche per studiare l’operazione in ogni dettaglio, per tutta la città. Scatterà così il rompete le righe, si torna a casa. Per fermare gli sciacalli ed impedire che entrino negli appartamenti lasciati vuoti, la questura ha predisposto un piano. Poliziotti in borghese terranno gli occhi aperti. In azione anche per scoraggiare i ’soliti’ truffatori, ogni occasione per loro è buona. Anche una bomba. Ma pure loro rischieranno grosso.