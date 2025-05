Scatta il salvataggio delle orchidee: "Sfalci sulle Mura, serve un freno"

Un’iniziativa nata dalla necessità di preservare la biodiversità del territorio, con una maggiore attenzione per le orchidee. È l’obiettivo di "Naturb-Orchids", il progetto scientifico del National Biodiversity Future Center (Nbfc), primo centro di ricerca italiano dedicato alla biodiversità finanziato dall’Unione Europea. Insieme al gruppo di ricerca di Ecologia Vegetale dell’Università di Ferrara, Lisa Brancaleoni (professoressa associata di Botanica Ambientale e Applicata) ha scoperto la presenza di queste orchidee anche sulle mura storiche di Ferrara. "Stiamo cercando di limitare gli sfalci – ha specificato Brancaleoni – per proseguire al meglio le ricerche su questa specie di pianta. Nella locandina del progetto ci sarà anche un QR Code che permetterà a chi fosse interessato di rispondere a un questionario anonimo sulle orchidee e sulla biodiversità locale. Abbiamo poi organizzato alcuni appuntamenti nel mese di maggio. Il prossimo sarà domenica 11, in cui aprirà l’orto botanico e saranno presenti alcuni ricercatori che risponderanno a tutte le curiosità riguardo questa specie". Una giornata dedicata al ruolo cruciale che questa pianta ha nella vita quotidiana della città, che per questo è stata preservata proprio dall’orto botanico di Ferrara, come testimoniato da Renato Gerdol (prefetto dell’Orto Botanico): "Dal 2014 sono cresciuti circa 950 individui di orchidee spontaneamente, nei piccoli spazi lasciati incustoditi del nostro orto. Questo progetto, dunque, si sposa perfettamente con i nostri principi e siamo felici di poter contribuire alla ricerca". Pensiero condiviso anche da Elena Cavalieri (Responsabile ufficio tecnico dell’Ente Gestione Parchi e Biodiversità Delta Del Po), affermando che non mancherà l’impegno nel preservare le orchidee presenti sul territorio. Parte centrale del progetto è l’Università, che tutt’ora è molto coinvolta in questo progetto scientifico.

"Dobbiamo rispettare il nostro ambiente – spiegato Laura Ramaciotti – e usufruire dei servizi che donano alla città. Ottenere una maggiore consapevolezza della biodiversità che ora popolano le nostre mura è un grande passo in avanti per il nostro futuro". Naturalmente questa ricerca è patrocinata dal Comune di Ferrara, come evidenziato da Chiara Scaramagli (Assessore alla Pubblica Istruzione). "Il contributo dell’università – dice – è fondamentale in moltissimi ambiti, soprattutto nel campo della ricerca. Stiamo cercando di diminuire gli sfalci lungo le mura, in modo da favorire una corretta tutela delle orchidee e della biodiversità che ci circonda. Infine verranno poi inseriti dei cartelli educativi nelle stesse zone, in modo da sottolineare maggiormente il nostro fine".