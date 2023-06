Scatta la fototrappola: ‘filmati’ dieci cinghiali

Sergio Stignani, 65 anni, ha una grande passione. Quella per la fotografia, una fotografia un po’ particolare. Che ritrae e ha come protagonista la natura, in tutte le sue sfaccettature. Con uno scatto realizzato a Vallesanta di Argenta, era il 2019, Stignani vinse il primo premio del concorso fotografico nazionale intitolato ‘Obiettivo Acqua’. Una vita come dipendente del consorzio della Bonifica Renana – recentemente in prima linea contro l’emergenza alluvione –, ora coltiva con ancora maggior passione quella che è una vera e propria arte. Ed è stato proprio con l’obiettivo, quello di alcune fototrappole, che ha ’catturato’ una decina di cinghiali che stanno popolando l’oasi d’Argenta. Il primo avvistamento degli ungulati nella nostra provincia risale a due anni fa, ma ancora non c’era una prova, un filmato che li riprendesse.

Dove è avvenuto l’avvistamento?

"Nell’oasi d’Argenta, erano una decina di esemplari. C’era anche una cucciolata. Ho fatto alcuni video grazie alla fototrappola, meccanismo che entra in azione quando percepisce un movimento"

Lei con le sue immagini racconta la natura che ci circonda, quella che lei conosce bene

"Sì, collaboro con il museo d’Argenta ed il parco del Delta del Po. Vado anche nei circoli fotografici per fare lezione, nelle scuole per diffondere ai bambini, ai ragazzi le mie conoscenze. Per far capire loro quanto è importante l’ambiente che ci circonda, ambiente che va rispettato. E’ il nostro futuro"

Lei è stato premiato a Roma proprio per uno scatto sulla sua terra

"Era una foto realizzata a Vallesanta di Argenta, venni premiato a Roma, a Palazzo Rospigliosi, nella sede nazionale della Coldiretti, dal direttore nazionale delle Bonifiche Massimo Gargano e da Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti. Vennero mandate 400 opere, la mia salì sul primo gradino del podio. Il concorso era stato promosso dall’associazione di categoria Coldiretti, in collaborazione con Anbi e Fondazione Univerde"

La sua terra ha vissuto un brutto momento, l’alluvione è arrivata anche a Campotto. Campi diventati una distesa d’acqua, famiglie evacuate, la paura

"I filari allagati, le case allagate, è stato uno scenario drammatico che è andato avanti per giorni. Ma la mia gente ha la forza per guardare avanti, per ripartire".

m. b.