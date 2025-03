Scatta la Granfondo del Po. Il via alle 9 da piazza Castello

Oggi torna l’attesissima Granfondo del Po, una gara che unisce la passione per il ciclismo alla bellezza della natura e della storia. Una competizione particolare per l’assenza di salite, ma resa impegnativa da velocità e vento, offrendo così un’opportunità preziosa per chi desidera mettere a punto la propria preparazione di inizio stagione.

I ciclisti percorreranno strade immerse nell’imponente cornice del fiume Po, attraversando paesaggi suggestivi tra golene e centri storici, fino a raggiungere Ferrara. La città estense, patrimonio dell’Unesco, farà da sfondo alla partenza e all’arrivo della competizione, regalando ai partecipanti un’esperienza unica tra sport e cultura.

L’evento offrirà due percorsi distinti. Il primo, di 76,6 km, partirà da Ferrara e si snoderà attraverso località come Pontelagoscuro, Polesella e Ro Ferrarese, fino a ritornare nella città estense. Il secondo, più lungo e impegnativo con i suoi 140 km, toccherà località come Guarda Veneta, Crespino, Papozze, Ariano nel Polesine e Berra, regalando ai ciclisti un viaggio più esteso lungo il fiume. Durante il tragitto saranno previsti punti ristoro per garantire il giusto supporto agli atleti, fino all’arrivo in Via Bacchelli. La partenza ufficiale è fissata per le 9 dal Castello Estense, dopo il saluto delle autorità alle 8.40. L’arrivo dei primi ciclisti del percorso corto è previsto per le 10.50, mentre i partecipanti del percorso lungo taglieranno il traguardo intorno alle 12.30.