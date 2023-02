Scatta l’allarme furti Trova le chiavi in auto e gli svuota la casa Arrestato ladro seriale

di Matteo Radogna

La tecnica è piuttosto classica e ben consolidata. Cercare di entrare nelle case altrui da svaligiare, non da finestre bensì dalla porta principale. Con le chiavi di casa rubate dalla macchina dei proprietari. Proprio questo era il piano di un 35enne italiano arrestato l’altro giorno dalla squadra mobile della Questura di Ferrara. Il ladro è stato colto sul fatto mentre aveva appena svaligiato un’abitazione.

Tutto è iniziato in un parcheggio di un centro commerciale: gli agenti hanno notato un uomo che, dopo aver girato nel posteggio, è riuscito a introdursi nell’abitacolo di una macchina. Pochi secondi per frugare all’interno e poi il malvivente, dopo aver rubato le chiavi di casa e scoperto dal libretto della macchina il domicilio del proprietario, è ripartito velocemente a bordo della sua auto. Gli agenti, insospettiti, sono risaliti all’identità dell’intestatario della vettura e hanno raggiunto velocemente il suo appartamento nella prima periferia di Ferrara. Si sono appostati fuori dal condominio e hanno atteso che arrivasse il malvivente.

Non hanno dovuto aspettare molto: l’uomo è stato visto entrare nel palazzo ed allontanarsi dopo pochi minuti. A questo punto, è scattata la perquisizione prima che potesse darsi alla fuga: il ladro è stato trovato in possesso sia delle chiavi dell’abitazione, sia di una busta contenente gioielli, denaro contante e un libretto postale. L’intera refurtiva è stata successivamente restituita al legittimo proprietario. Per quanto riguarda il malvivente, il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Non solo. Nei suoi confronti verrà emesso dal Questore di Ferrara un provvedimento di foglio di via obbligatorio in quanto residente in altra provincia. Singolare ed alquanto allarmante e apparso il modus operandi adottato dal ladro: l’uomo, infatti, dopo aver individuato con accuratezza le auto parcheggiate vicino ai supermercati o centri commerciali, al cui interno vengono lasciati mazzi di chiavi ben in vista, danneggia la portiera d’accesso o il finestrino, vi si introduce, si impossessa delle chiavi e risale all’indirizzo di residenza del proprietario consultando il libretto di circolazione o altri documenti.

A questo punto, in pochi minuti raggiunge l’abitazione prescelta e, con le chiavi, entra dalla porta principale per mettere a segno l’ennesima razzia. Un sistema ben collaudato che però l’altro giorno si è concluso nel peggiore dei modi per il delinquente. Sulle sue tracce c’era la squadra mobile che lo ha arrestato. L’operazione degli agenti si aggiunge ad altri importanti arresti negli ultimi quattro mesi, che hanno permesso di fermare sette autori di furti aggravati in appartamenti e negozi. In alcuni casi sono state determinanti le segnalazioni dei cittadini. Per questo motivo, la Questura invita a informare sempre la polizia. Già, perché prevenire i furti è meglio che curare.