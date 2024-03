Scatta lo stop del ricevimento al pubblico . L’Urp verso il trasloco a Palazzo Piombini

Da lunedì 18 marzo l’Urp sospenderà il ricevimento al pubblico (presso la sede di via Venticinque Aprile 1) e le telefonate, per operazioni di trasloco. Da martedì 19 l’Urp sarà aperto al pubblico nella nuova sede in via Guercino 62 a piano terra di Palazzo Piombini, sotto il portico. Orario di ricevimento da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Da martedì 19 marzo, nella stessa nuova sede dell’Urp, si sposterà dal primo piano di Palazzo Piombini anche lo Sportello Protocollo, con apertura invariata tutte le mattine dalle 9 alle 13.