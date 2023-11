Scatta l’ora x, migliaia senz’acqua. Autobotti nella piazza di Bondeno

Conto alla rovescia a Bondeno, migliaia di famiglia per ore senz’acqua dai rubinetti. Al via oggi i lavori sulla rete idrica, entrano in azione tre autobotti per rifornire i residenti di Bondeno capoluogo e le persone che abitano nella frazione di Scortichino.

Si tratta di un intervento previsto nell’ambito della ristrutturazione del Ponte Rana. Per sostituire un nodo di valvole sarà necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica dalle 21 di oggi alle 17 di domani. I lavori verranno fatti la notte e in questi giorni della settimana proprio per creare meno disagi ai residenti. Nella notte di oggi e nella giornata di domani fino alle 17, a Bondeno, i tecnici del servizio idrico del Gruppo Hera eseguiranno un importante intervento sull’acquedotto. Si tratta di un’attività programmata che si colloca nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di Ponte Rana e che prevede la sostituzione di un nodo di valvole posto tra due condotte in acciaio di 30 centrimetri di diametro e una condotta, sempre in acciaio, di 50 centimetri di diametro.

L’intervento non ha nulla a che fare con la i lavori che riguardano il ponte, si è scelto di farlo comunque in questa fare per evitare di aprire il cantiere con il ponte già terminato. Anche in questo caso con ben maggiori disagi. Il cantiere si svolgerà prevalentemente nelle ore notturne per ridurre al minimo i disagi ai cittadini. Sarà tuttavia necessario interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua, indicativamente dalle 21 di questa sera alle 17 di venerdì. Per questo motivo, durante tutta la durata dell’intervento, sarà attivato un servizio alternativo tramite autobotti. I mezzi, dai quali sarà possibile prelevare acqua potabile in modo facile e gratuito, stazioneranno a Bondeno, in via Per Scortichino all’angolo con via Boccaccio. E in piazza Aldo Moro, e a Scortichino, in via Cimarosa, all’angolo con via Provinciale.