Scattati su tutto il territorio provinciale i controlli sui prezzi nei distributori Nel 2022 in dieci mesi eseguite 267 verifiche con ventidue sanzioni

FERRARA

Anche in città e provincia i finanzieri estensi stanno eseguendo i controlli sui prezzi dei carburanti, dando seguito alle disposizioni del Comando generale per verifiche puntuali sulla dinamica dell’andamento dei prezzi nella fase di variazione delle aliquote di accisa. Ma non solo, le fiamme gialle sono chiamate anche riscontrare la regolare comunicazione dei prezzi applicati per tipologia di carburante al Mimit, nonché la corretta esposizione al pubblico dei prezzi dei prodotti commercializzati e la corrispondenza con quelli effettivamente praticati. Verifiche minuziose che in realtà hanno già riguardato anche l’anno appena concluso. Nel 2022, infatti, su base nazionale sono stati eseguiti 5.187 interventi nell’ambito di un piano specifico denominato ’Prezzi carburanti’ e sono state contestate 2.809 violazioni.

Su base provinciale, invece, dall’inizio del 2022 a ottobre scorso, i militari del Comando di Ferrara hanno eseguito complessivamente 267 controlli: di questi 184 su strada a carico di mezzi destinati al trasporto di carburanti e 83 verifiche nei distributori stradali. Quindici le violazioni che sono state accertate dai finanzieri per l’omessa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dei prezzi praticati e sette per la non corretta pubblicità dei prezzi. Nell’ambito del dispositivo dei controlli, inoltre, nel corso di una verifica effettuata nei confronti di un distributore stradale è stata rilevata, per il gasolio, la non conformità ai requisiti specifici previsti dalla vigente normativa in termini di sicurezza e qualità del prodotto. Il controllo dei finanzieri ha consentito di accertare l’avvenuta erogazione di gasolio non conforme in relazione al punto di infiammabilità.