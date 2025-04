Scatti del film festival all’Autosalone Cavour

Per dare continuità al suo rapporto di collaborazione con il Ferrara Film Festival, l’Autosalone Cavour ospiterà una mostra fotografica dedicata ai momenti più belli e significativi dell’evento svoltosi in piazza nel settembre dello scorso anno. Oltre 20 fotografi esporranno i loro scatti e le stampe saranno esposte nella concessionaria di via Eridano per alcune settimane. Le stampe avranno un codice di voto che, a fine mostra,

porterà a premiare simbolicamente il miglior scatto della IX edizione del Festival. Il taglio del nastro sarà oggi alle 17

al Salone Mazda.