Scatti in maschera nei negozi L’iniziativa durante il Carnevale

Si avvicina l’atteso ritorno del ‘Carnevale sull’acqua’ di Comacchio, che il 12 e il 19 febbraio animerà la città lagunare. Per l’occasione, Ascom lancia il concorso fotografico ‘Maschere in vetrina’ che si svolgerà nella prima domenica di festa. "Abbiamo pensato ad un’iniziativa che potesse incuriosire e nel contempo avvicinare grandi e piccini alle nostre attività di vicinato oltre a dare ulteriore evidenza alle bellezze del nostro territorio da vivere tutto l’anno – sottolinea Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Ascom a Comacchio –. Il Carnevale si inserisce perfettamente in quella filiera di ambiente, natura, tradizioni, cultura e gastronomia che rendono unica la nostra costa e Comacchio. Voglio ringraziare la Cooperativa Sociale Onlus ‘Girogirotondo’ per l’attenzione alla nostra iniziativa che si inserisce nell’ambito del suggestivo Carnevale sull’Acqua". L’iniziativa è semplice: basterà realizzare – appunto domenica – uno o più scatti fotografici, ovviamente in maschera, all’interno di un’attività commerciale (o della ristorazione) nel centro storico della città del Trepponti ed inviare la propria realizzazione al seguente indirizzo [email protected] I tre migliori scatti selezionati verranno premiati il 19 febbraio nel corso della seconda e conclusiva parata delle suggestive barche allegoriche, con i loro allestimenti fantasiosi e variopinti, pronte a sfilare lungo i canali nelle due domeniche di festa, che vedranno anche splendide coreografie delle associazioni di danza e gruppi mascherati che coinvolgeranno il pubblico presente al caratteristico evento di Comacchio.