Scavando nel passato. Da ’Scanta’ al farmacista. L’ombra dei reati estorsivi

Subito un dato: il volume d’affari annuo delle mafie italiane si aggira attorno ai 40 miliardi di euro, cifra che vale praticamente due punti di Pil. Un fatturato criminale che risulterebbe ipoteticamente al quarto posto in Italia, dopo quello registrato da Eni (93,7 miliardi), Enel (92,9) e dal Gestore dei servizi energetici (Gse, con 55,1 miliardi). Numeri choc raccolti dalla Cgia, l’associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, che posiziona la nostra città al 68esimo posto della graduatoria delle realtà italiane, che vede leader Napoli, Roma e Milano e con Bologna (14esima) prima della nostra regione. Nel calderone vengono prese in considerazione le attività illegali ascrivibili a Camorra, Cosa Nostra, N’drangheta, Sacra Corona Unita, Mafia nigeriana – a proposito, 16 condannati solo in casa nostra nella maxi inchiesta della polizia –, organizzazioni criminali provenienti dall’Europa dell’est.

Usura. In Italia sono 150mila le imprese nell’orbita della criminalità organizzata, nel ferrarese, su 29.125 imprese registrate, secondo lo studio, 484 sarebbero potenzialmente prossime a contesti malavitosi. Secondo l’ultimo report del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, Ferrara si posiziona al quarto posto per denunce di estorsione (29,4 ogni 100.000 abitanti, anno 2023), mentre al 63esimo per quelle relative a reati usurai (zero denunce nel 2023). Scavando nel passato, troviamo importanti indagini dove tra i reati si ipotizzò pure l’usura (oltre all’estorsione). Prima tra tutte quella che toccò l’operazione denominata ’Scanta’, dei carabinieri di Ferrara e Comacchio, nata dopo l’assassinio del vicebrigadiere Cristiano Scantamburlo. Ad opera di Antonio Dorio, detenuto semilibero, ma all’epoca evaso dall’Arginone, rimasto ucciso mentre tentava la fuga nel conflitto a fuoco nato in quella maledetta domenica mattina del 12 febbraio 2006. L’inchiesta, diretta dall’allora pm estense Mariaemanuela Guerra, si chiuse con 38 – dei 52 originari – indagati, finiti nella rete con accuse a vario titolo di spaccio, ricettazione, estorsione, usura, porto d’armi clandestine, per un giro ramificato in mezzo Stivale. Andando ancora più indietro, fece scalpore un’altra indagine datata estate 2005 quando nei guai finì un farmacista del basso incastrato dalla Finanza dopo la coraggiosa denuncia di un artigiano stanco di versare tassi d’interesse clandestini – questa era l’addebito – pari al 123%, firmando assegni in bianco e messo alle strette con minacce di compilare false fatture. Nel corso degli accertamenti, venne poi fuori una seconda vittima la quale, dopo aver chiesto al professionista un prestito di 10.000 euro, dovette riconsegnarne 5mila in più. Altra storia, quella che arrivò sempre all’inizio degli anni 2000 quando la Procura fece luce su un maxi rogo di automezzi nel basso ferrarese: con l’incendio doloso, si indagò pure per usura.

Estorsioni. Sono quelle più remunerative – è di novembre l’indagine dell’Arma che ha portato all’arresto e all’obbligo di firma di due ferraresi – e le vittime di questo reato sono, quasi esclusivamente, imprenditori. Nei territori dove il numero di denunce per questo genere di reato – secondo i numeri della Cgia –, ma anche per reati ambientali, contraffazione, lavoro nero, caporalato, è molto alto, la probabilità che vi sia una presenza radicata e diffusa di una o più organizzazioni di stampo mafioso è altrettanto elevata. In questi ultimi anni, l’estorsione è uno dei pochi reati che ha registrato un forte aumento del numero delle denunce. Negli ultimi dieci anni, infatti, i delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria sono aumentati del 66,2 per cento, mentre il complesso di tutti i delitti denunciati sono scesi del 19%. Le variazioni di crescita più importanti hanno interessato, in particolare, Bolzano (+ 362,5% di denunce estorsive), Belluno (+330%), Verbano-Cusio-Ossola (311,1%) Benevento (278,6%) e e Ferrara (+257,1%).