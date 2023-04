"Scavare i pozzi, serve competenza"

"Il Bacino del Po rappresenta il 35% dell’agricoltura in Italia, il 55% della zootecnia, il 55% anche dell’idroelettrico è sicuramente un’area trainante per l’economia italiana. In questi primi mesi abbiamo avuto 23 – 24 mm di pioggia contro una media di 63 mm e dunque siamo in deficit di pioggia in tutto il Bacino del Po", così interviene Paride Antolini (presidente dell’Ordine Geologi dell’Emilia - Romagna). "In questi primi mesi abbiamo avuto 23 – 24 mm di pioggia – riprende – contro una media di 63 mm, siamo in deficit di pioggia in tutto il Bacino del Po. Considerato che il Bacino del Po rappresenta il 35% dell’agricoltura in Italia, il 55% della zootecnia, il 55% dell’idroelettrico è un’area trainante per l’economia italiana. Il ruolo dei geologi è fondamentale per occuparsi della progettazione e perforazione dei pozzi che in molti casi vengono ancora oggi eseguiti senza la relazione idrogeologica".