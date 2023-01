Scavi archeologici, foresteria a disposizione degli studenti

COMACCHIO

Prosegue la collaborazione tra il Comune di Comacchio e le Università in ambito archeologico. In questo contesto, nei giorni scorsi, la Giunta Negri ha approvato l’accordo quadro di collaborazione con l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, attraverso il Dipartimento di storia culture civiltà (Disci), per la ricerca e la valorizzazione dell’archeologia del territorio. Grazie a questo accordo, il Comune mette a disposizione degli studenti universitari gli spazi del Casone di Bellocchio (recentemente ristrutturato) ad uso foresteria, in occasione della campagna di scavo in programma per il prossimo settembre nell’area del centro abitato di Spina.

Tra gli usi del Casone Bellocchio, rinato grazie anche a uno specifico finanziamento del Gruppo di azione locale (Gal) Delta 2000, era stato infatti pensato uno suo utilizzo quale foresteria per accogliere giovani studenti, grazie alla sottoscrizione di specifici accordi con Università ed Enti di Ricerca, per attività di studio, indagine e valorizzazione sia archeologica che ambientale. Tra gli obiettivi dell’accordo quadro (che avrà una durata triennale) con il Disci dell’Università di Bologna, dunque, vi è quello di proseguire nell’attività di ricerca archeologica, portando avanti un percorso di ricostruzione della storia del territorio, che negli anni si è arricchita di nuovi, importanti tasselli di elevato interesse, valore scientifico e culturale. Come ricordato nel testo dell’accordo, il Disci e il Comune di Comacchio hanno già collaborato per un programma coordinato di indagini, studio, analisi e pubblicazione di dati archeologici nell’ambito dell’accordo sottoscritto il 18 giugno 2020, tra il Comune di Comacchio, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio-Emilia e Ferrara, la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, l’Università di Ferrara, l’Università di Bologna e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, per la cooperazione tecnico scientifica finalizzata all’attuazione del progetto ‘Value – Environmental and cultural heritage development’, finanziato dal Programma di Cooperazione territoriale 2014-2020 Interreg Italia-Croazia.

v.f.