"Scegli di esserci" in corso Martiri Italia Viva faccia a faccia con i cittadini

"Scegli di esserci". Nella giornata di oggi, dalle 14 e fino alle 17, in corso Martiri della Libertà, Italia Viva Ferrara incontra i cittadini ferraresi. Durante l’appuntamento che si svolge ai banchetti, saranno presenti i coordinatori provinciali per un momento di confronto sui temi che sono cari a Italia Viva. L’iniziativa, dal titolo ‘Scegli di esserci’, vuole presentare sul territorio le proposte della formazione politica, sia a livello nazionale che locale, per conoscere direttamente le esigenze e i bisogni della città, raccontando le iniziative e tutte le modalità per partecipare attivamente alla costruzione della nuova casa dei liberali riformisti democratici.