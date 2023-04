’Scegliere la scuola’ al cinema Zucchini

Sabato alle 21 al cinema Don Zucchini vi sarà la proiezione del film "La scuola come scelta", un cortometraggio che illustra la scuola in carcere, gestita a Ferrara dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti e dall’Istituto Alberghiero "Orio Vergani". Voluto per documentare i percorsi formativi interni presenti nella Casa Circondariale cittadina "C. Satta", dall’alfabetizzazione primaria fino al diploma, il docu-film si snoda per 40 minuti tra riprese e interviste a studenti e docenti, tra il dentro e il fuori del carcere, in una continuità di vita per i docenti ma a volte, nei casi positivi, anche per gli ex detenuti.