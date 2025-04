’Scelgo consapevolmente’ per orientare 500 ragazzi agli studi universitari

Una due giorni di orientamento agli studi universitari. Si tratta del progetto ‘Scelgo consapevolmente’, che vedrà coinvolti 500 studenti delle classi I e II degli Istituti scolastici superiori del territorio di Ferrara. Nelle giornate del 3 e 4 giugno potranno partecipare a una serie di incontri e attività, fra sport, scrittura creativa e approfondimenti su tematiche legate al benessere scolastico e alla scelta del progetto professionale e di vita. L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra l’Università degli Studi di Ferrara, l’amministrazione comunale e il Cus Ferrara, nell’ambito del progetto ‘PNRR - Orientamento attivo nella transizione scuola-università’ finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU. I contenuti del progetto sono stati illustrati ieri mattina nella residenza municipale di Ferrara, alla presenza dell’assessora comunale alla pubblica istruzione e politiche giovanili Chiara Scaramagli, il delegato alle attività inerenti all’orientamento in entrata Unife Stefano Alvisi, il responsabile dell’Ufficio orientamento, welcome e incoming di Unife Carlo Santoro, il dirigente del Settore comunale Istruzione e Giovani Sandro Bastia e la responsabile dell’Unità Operativa comunale Nuove Generazioni Sabina Tassinari. "Due giornate dedicate alla realizzazione di un percorso di 15 orev – ha spiegato l’assessora Scaramagli – molto interessante per gli studenti delle classi prime e seconde delle scuole superiori, con attività proposte sia da Unife sia dall’Unità operativa Nuove Generazioni del Comune, nella sede del Cus Ferrara e nel teatro e sale polivalenti di San Benedetto. Sono particolarmente contenta della sinergia che si è instaurata, con questa iniziativa e con altre già in programma, tra Comune e Università in tema di orientamento diffuso, poiché unire le forze tra attori del territorio, quando si tratta di giovani, è fondamentale". Le due giornate prevedono una giornata didattico-operativa all’interno della struttura del CUS Ferra, con attività pratico sportive seguiti da interventi didattici dei docenti di UniFe. Una seconda giornata di tipo didattico interattiva, con teatro e cinema alle sale polivalenti di San Benedetto. Esposizione di scrittura creativa e ricerca espressiva, incontro con l’obiettivo di incoraggiare i giovani studenti italiani ad analizzare sconfitte, difficoltà e paure.

Mario Tosatti