"Scelta ideologica, una raccolta firme"

Una raccolta firme a livello provinciale per tentare di stoppare la revisione che la Regione ha iniziato sul criterio della residenzialità storica nell’ambito dell’affidamento degli alloggi popolari. È l’iniziativa politica che intende portare avanti già a partire dalle prossime ore Fratelli d’Italia e, ad annunciarla, è proprio il neo presidente provinciale del partito Alessandro Balboni. "Il Pd, il presidente Bonaccini, le associazioni di sinistra e persino il vescovo Perego – scandisce Balboni – perseverano nel sostenere che l’abolizione del principio della residenzialità storica sia un fatto positivo per i cittadini della nostra Regione. Evidentemente le loro convinzioni si pongono purtroppo su basi ideologiche distanti anni luce dalla realtà quotidiana che vivono i nostri concittadini". La scelta della Regione che il presidente di Fd’I definisce "incomprensibile e dannosa" sarà "pagata da migliaia di ferraresi ed emiliano-romagnoli e, purtroppo, tante amministrazioni comunali, anche di centro-sinistra, saranno costrette a una retromarcia rispetto ai miglioramenti delle graduatorie per la casa ottenuti negli ultimi anni. A essere penalizzati in futuro saranno i cittadini che da più tempo vivono nelle nostre città e i cui bisogni non saranno più tenuti in considerazione: penso soprattutto alle giovani coppie, ai più anziani, e ai più fragili". Di qui la scelta di "combattere con tutte le nostre forze – assicura in chiusura Balboni –. Fratelli d’Italia nei prossimi giorni avvierà una raccolta firme che sarà poi depositata in Regione per dire ‘no’ alla eliminazione della residenzialità storica".