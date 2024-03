Scelte, depressione e conflitto interiore. Il libro di Scarel

Oggi, dalle 17.30 alle 19, alla biblioteca del Centro Documentazione Donna (via Terranuova 12/b) Martina Fullone parla con Serena Scarel del suo libro ‘Una scelta’. Opera di esordio, il romanzo è raccolto in un arco temporale che porta con un moto circolare, da novembre 2017 a questo stesso mese e a questo stesso anno. In un paesaggio dalle tinte forti e suggestive come un’opera poetica ottocentesca, una donna racconta il lento scivolamento nella depressione come un evento ineludibile e arcano, che ha origini remote e indecifrabili, e che non riesce a essere fermato né dall’amore del marito, né dalla sincera amicizia di una compagna di università e di vita, né dalla passione profonda verso la scrittura e l’attività di traduzione che svolge da anni. Un conflitto sottile che nasce

nell’anima e dentro l’anima ingarbuglia e sottrae gli spiriti vitali.