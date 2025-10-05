Scelte di oggi per l’agricoltura di domani. Campi di futuro

Food & Science – Lab Ferrara, conto alla rovescia. Il 17 ottobre, apertura del sipario su ’Campi di futuro-Le scelte di oggi per l’agricoltura di domani’ dalle 10 e fino al tardo pomeriggio, a Palazzo Roverella. L’iniziativa si dipanerà in un’unica giornata. Sarà presente il prefetto Massimo Marchesiello. L’introduzione di Francesco Manca (foto), presidente di Confagricoltura Ferrara.

"Il Food and Science Festival - Lab Ferrara continua a essere una casa comune in cui s’incontrano impresa, scienza, politica e cittadinanza – ha anticipato Manca –. I temi, il futuro delle politiche europee nel nostro settore, come strutturare una formazione moderna adatta alle necessità delle imprese e quali opportunità dalle agro energie per le imprese e i territori".

Primo panel (10,30), ’La Pac oltre il 2027. Quali strategie per un’agricoltura europea competitiva?’, termina con una tavola rotonda con 5 europarlamentari e Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura.

’Dal trattore al drone come cambiano lavoro e formazione in agricoltura’ è il titolo del secondo modulo (15,15) introdotto da Claudia Guidi, presidente Anga-Giovani di Confagricoltura Emilia Romagna e vice presidente di Confagricoltura Ferrara. Alle 16,30, ‘Biometano e agrivoltaico: le nuove frontiere energetiche dell’agricoltura?’ con Nicola Gherardi Ravalli Modoni, componente di giunta nazionale Confagricoltura.

Verrà assegnato, alle 15, il premio Innovazione e Scuola.